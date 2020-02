Kinderkonzert Konzert „Kinderpodium“

Footo: Stadt Landshut

Städtische Musikschule Landshut am Sonntag, 16. Februar, 11 Uhr im großen Konzertsaal

Landshut. Was ist eine Geige, wie sieht eine Oboe aus und was ist an der Querflöte quer? Welche Instrumente gibt es und kann man sie an der Musikschule lernen?



Um diese und andere Fragen zu beantworten, die sich Kinder und Eltern oft gleichermaßen stellen, veranstaltet die Städtische Musikschule Landshut am Sonntag, 16. Februar, im großen Konzertsaal ein Kinderkonzert.



Unter dem Motto „Kinderpodium“ präsentieren die Jüngsten der Musikschule ihr Können mit zahlreichen Instrumenten.



Außerdem ist der Kinderchor „Die Chorspatzen“ mit Leiter Christoph Schäfer zu hören. Der Eintritt ist frei.