21. Februar, 21 Uhr in der Eskara: Auf zum Eskara-Bixnball!

Foto: pm

Der Bixn-ball am 21. Februar in der Eskara entwickelt sich langsam zum Kult-Event.

Essenbach. Traditionell am Freitag des Faschingswochenendes heißt es in Essenbach wieder feiern bis in die Morgenstunden!



Witzige und einzigartige Kostüme mit einer geballten Ladung Musik und dazu Partystimmung soweit das Auge reicht – das ist der Bixnball in der Eskara. Besonders stolz sind die Organisatoren auch für dieses Mal wieder eine Top-Partyband ankündigen zu können. Die jungen Wilden heißen „Shark“ und gelten seit Jahren als Garant für schweißtreibende Live-Partys. Ein atemberaubendes Repertoire an Musik haben die Profimusiker bereits im Gepäck und mit der mitreißenden Bühnenshow wird die Halle beben. DJ Marco Mzee sorgt während der Bandpausen für reichlich Stimmung und gibt wieder ordentlich Gas.



Tickets gibt es u.a. beim Landshuter Wochenblatt und im Rathaus Essenbach. Auch ein Bus-Shuttleservice von Landshut und Ergolding in die Eskara iist wieder geplant.