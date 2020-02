Hier kommt die Joker-Ex

Für alle, die nicht bis zum offiziellen Kinostart warten wollen:

Landshut. Gibt es am Mittwoch, 5. Februar, eine Preview „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“ im Kinopolis Landshut im CCL.Nach der Trennung von ihrem Freund Joker sucht die ehemalige Psycho-Therapeutin Harley Quinn (Margot Robbie) in Gotham City nach einer neuen Aufgabe. Die findet sie in der Superheldinnen-Truppe „Birds of Prey“, die gerne in Sachen Selbstjustiz unterwegs sind. Infos und Tickets unter www.kinopolis.de