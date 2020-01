Bilder, Bilder, Bilder So feierte Landshut am verlängerten Wochenende

Silvester ist vorbei, aber Landshut ist auch im neuen Jahr in Feierlaune!

LANDSHUT Am letzten Wochenende ging die Post bei Landshuts Nachtschwärmern so richtig ab: Wir haben Fotos aus dem Trixi Schneider („90er & 2000er – Alle haben Bock“/Freitag, „Doppellecker“/Samstag und „LA City Girls“/Sonntag) und dem Herzerl in Ergolding („Hallihallo – „Wir starten ins neue Jahr“/Samstag und „90er-Party“/Sonntag). Viel Spaß beim Durchklicken!