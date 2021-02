42. Ausgabe „Bledl Bladl“ to go – ein gutes Stück Abensberger Fasching für Zuhause

Foto: Alexander Kroiß

Power statt Lockdown hieß es in den vergangenen Wochen für das Team der JU Abensberg: Neben ihren erfolgreichen Aktionen zur Unterstützung des Einzelhandels, der Fitnessbranche und der Gastronomie in ihrer Heimatstadt, texteten und dichteten die Faschingsnarren der JU per Online-Sitzungen in gewohnter Manier.