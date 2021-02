Landkreis Kelheim Landrat unterstützt Spendenaktion der Siegonia Siegenburg

Aufgrund der Corona-Pandemie fällt die Faschings- und Ballsaison 2020/2021 aus. Für die Garden und Vereine im Landkreis Kelheim gehen somit wichtige Einnahmequellen verloren.

Landkreis Kelheim. Um ihre trotzdem entstandenen Kosten decken zu können, hat die Faschingsgesellschaft Siegonia Siegenburg e. V. eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die auch Landrat Martin Neumeyer unterstützt.

Erlöse gehen an zwei Vereine

Die Siegonia Siegenburg verkauft seit mehreren Wochen Faschingsorden und symbolische Solidaritätstickets für ihre ausgefallenen Faschingsbälle. Einen Teil der daraus resultierenden Einnahmen spendet die Siegonia an zwei Vereine: den Malteser Kinder- und Jugendhospizverein Landshut und an den VKKK Ostbayern. „Wir wollen in dieser Situation nicht nur an uns selbst denken, sondern auch an andere gemeinnützige Organisationen, die es in diesem Jahr besonders hart trifft“, so Laura Robl, Präsidentin der FG Siegonia Siegenburg

„Als eingefleischter Faschings-Fan unterstütze ich, stellvertretend für den Landkreis, natürlich die Spendenaktion der Siegonia Siegenburg. Dass sich die Faschingsgesellschaft in der für sie schwierigen Zeit für soziale Zwecke einsetzt, imponiert mir“, so Martin Neumeyer, Landrat des Landkreises Kelheim

Noch bis Dienstag, 16. Februar, können Interessierte die Spendenaktion unterstützen. Nähere Informationen zum Erwerb von Orden und Solidaritätstickets gibt es im Internet unter www.siegonia.de oder bei Präsidentin Laura Robl unter der Telefonnummer 0171/ 9264898.