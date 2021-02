Fünfte Jahreszeit Neustadt sucht das schönste Faschingsfoto

Kein Stadtfestball und kein Faschingsumzug – auch die Neustädter Närrinnen und Narren müssen dieses Jahr auf die fünfte Jahreszeit verzichten. Ganz ausfallen soll der Fasching aber auch dieses Jahr nicht.

Neustadt an der Donau. Deshalb wird nun das beste Faschingsfoto aus Neustadt an der Donau gesucht: ob lustig, schön oder kreativ – alle Einsendungen sind willkommen. Es können zum einen Schnappschüsse aus den letzten Jahren eingereicht werden. Zum anderen kann aber auch jeder, der dieses Jahr daheim feiert, mit einem aktuellen Foto vom diesjährigen Fasching teilnehmen. Sowohl Gruppen als auch einzelne Personen können Fotos einreichen.

Wer teilnehmen möchte, kann sein Lieblingsfoto auf Facebook oder Instagram unter dem Hashtag #faschinginneustadt posten. Außerdem können die Fotos per Mail an poststelle@neustadt-do.de geschickt werden oder auch einfach in den Briefkasten am Rathaus geworfen werden. Bitte immer den Namen und eine Kontaktmöglichkeit angeben.

Die Prämierung findet, ganz traditionell, wie jedes Jahr am Faschingssonntag am Nachmittag statt, diesmal aber online. Details hierzu werden noch bekanntgegeben. Der beziehungsweise die Gewinner (jeder, der auf dem Foto zu sehen ist) werden von der Stadt Neustadt an der Donau zum Essen eingeladen. Die Organisatoren freuen sich auf schöne Erinnerungsfotos und kreative Aufnahmen aus diesem Jahr – denn ein bisschen Faschings-Gefühl darf auch 2021 in Neustadt an der Donau nicht fehlen.