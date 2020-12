Pandemie Adventskalender-Aktion am Riedenburger Marktplatz muss abgesagt werden

„Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir unsere Adventskalender Aktion auch dieses Jahr umsetzen können. Wie auch im vergangenen Jahr, möchten wir in Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Mitwirkenden eine möglichst große Vielfalt an Aktionen anbieten.“ So lautete der erste Satz des Anschreibens, das im Oktober an die potentiellen Akteure versendet wurde.

Abensberg. Acht Wochen später sieht die Situation leider anders aus. Seit der Pressekonferenz des bayerischen Kabinetts vom 26. November ist klar, dass der Lockdown mit all seinen Einschränkungen bis mindestens Ende Dezember fortgeführt wird. In Folge dessen muss die geplante sechste Adventskalender Aktion am Marktplatz abgesagt werden.

Das Team des Tourismus- und Stadtmarketing-Teams der Stadt Riedenburg hatte ein Corona konformes Konzept und ein einladendes Programm schon fertig gestellt. „Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind wir dazu gezwungen Abstriche zu machen und Vorkehrungen zu treffen. So werden dieses Jahr nur freitags, samstags und sonntags Aktionen angeboten – ebenso am Christkindlmarkt Wochenende, denn dieser musste schweren Herzens abgesagt werden. Auch werden die Aktionen ausschließlich am Marktplatz stattfinden, das Weihnachtszimmer wird dieses Jahr nicht geöffnet werden“, hieß es weiter im Oktober-Anschreiben. Die groben Eckpunkte des Konzeptes hätten folgendes beinhaltet: Die Programmpunkte wären ausschließlich am Marktplatz an der frischen Luft gewesen, mit Abstandsmarkierungen, ausreichend Stehtischen und nur eine kulinarische Hütte. Die Christkindlmarkt Kinderbackstube hätte dabei den Akteuren etwas Schutz vor Nässe und Kälte gegeben.

„Da die Adventskalender-Aktion eine Spendenveranstaltung ist, wollten wir dieses Jahr den Vereinen unter die Arme greifen. Die Idee: Die Vereine vom Christkindlmarkt bekamen die Chance an den Adventswochenenden die kulinarische Hütte zu bewirtschaften. Die Einnahmen daraus wären für die Vereinskasse bestimmt gewesen. Der Vorschlag kam gut an und so hätten die Schützengesellschaft Riedenburg, der Turnverein Riedenburg und das Bayersiche Rote Kreuz Riedenburg die Gäste der Adventskalender Aktion bestens mit Glühwein, Punsch, Bratwürstlsemmeln und Waffeln versorgt“, so Tanja Roithmeier, Leiterin der Tourist-Information.

Zusätzlich hätten am ersten Dezemberwochenende die Jungfischer ihre Deko und der Frauenbund ihre selbstgemachten Fruchtaufstriche angeboten. An den ersten beiden Wochenenden hätte zudem der Süßigkeitenstand von Emma Merbald das Angebot am Marktplatz abgerundet. Das Programm der Aktionen wäre stimmungsvoll und auch abwechslungsreich für die Vorweihnachtszeit gewesen. Zum Start hätte es am Freitag, 4. Dezember, einen ökumenischen Gottesdienst gegeben, gefolgt von einer Aufführung der „Altmühlbühne Riedenburg“. Wie jedes Jahr haben sich auch wieder die Musikgruppen „Altmühltaler Blaskapelle“, „Stadtkapelle Riedenburg“ und „Viel-Harmonie im unteren Altmühltal“ bereit erklärt ehrenamtlich zu spielen. Den Abschluss hätte der mittlerweile traditionelle Solokünstler Abend gemacht. Heuer mit Solosänger Philipp Perras alias „Tinte.“ und Tobias Pfaller.

„Das Team hat trotz der schwierigen Lage ein gut durchdachtes Konzept und ein wirklich schönes Programm zusammengestellt. Gerne hätten wir die sechste Adventskalender Aktion durchgeführt doch die Gesundheit geht vor. Eine Absage war nicht zu vermeiden“, erklärte Thomas Zehetbauer, Erster Bürgermeister der Stadt Riedenburg.

Kein Christkindlmarkt und keine Adventskalender Aktion - aber trotzdem wird die Winterzeit nicht still stehen in Riedenburg. Am Haus des Gastes werden täglich, wie gewohnt, die Türchen in den Fenstern geöffnet, die Kinder können vom bis zum vierten Advent ihren Wunschzettel an das Christkind kontaktlos zu dem Weihnachtsbriefkasten am Marktplatz bringen, bis 31. Dezember werden Fotos zum Thema #Glücksmomente gesammelt und prämiert und für Mitte Dezember und Januar 2021 sind ebenfalls weitere Aktionen geplant. Übrigens: Das Tourist-Info-Büro am Marktplatz bietet sich bis 23. Dezember als Plattform an. Ab sofort stehen von der „Altmühlbühne Riedenburg“ liebevoll verpackte Tütchen mit „15 Minuten Advent“ zum kostenlosen Mitnehmen bereit und ab Montag, 7. Dezember, kann man Dekoartikel der Jungfischer sowie selbstgemachte Fruchtaufstriche des Frauenbundes zu den Öffnungszeiten der Tourist-Information erwerben. Die Einnahmen werden von beiden Vereinen komplett gespendet.