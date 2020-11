Ab 2. November Objekte der Bayerischen Schlösserverwaltung schließen für Publikumsverkehr

Ab Montag, 2. November, müssen leider alle Objekte der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung bis voraussichtlich einschließlich Montag, 30. November, für den Publikumsverkehr schließen. Dies betrifft auch Schloss Neuschwanstein, Schloss Nymphenburg, Schloss Linderhof und die Münchener Residenz.

Bayern. Die Parkanlagen sind jedoch weiterhin für den Besuch geöffnet. Die bekannten Hygiene- und Verhaltensregeln sind zu beachten. Angesichts ansteigender Infektionszahlen haben Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 28. Oktober beschlossen, deutschlandweit abgestimmte und überall einheitlich durchzuführende Maßnahmen zu treffen. Der Ministerrat hat in einer Sondersitzung am 29. Oktober daher festgelegt, dass unter anderem Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, geschlossen werden müssen. Da dazu auch die Objekte der Bayerischen Schlösserverwaltung gehören, muss der Besucher- und Führungsbetrieb eingestellt werden.

Der Schritt ist leider nötig, um die vielen Besucherinnen und Besucher, die täglich die schönen Schlösser, Burgen und Residenzen besuchen, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus zu schützen.

Veranstaltungen von Dritten in den Räumen der Schlösserverwaltung (zum Beispiel Konzerte) können in dieser Zeit leider ebenfalls nicht stattfinden. Auch die Pachtgaststätten der Bayerischen Schlösserverwaltung sind davon betroffen, ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause. Aktuelle Informationen erhält man im Internet unter www.schloesser.bayern.de.