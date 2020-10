Am 2. November Gipsy Jazz mit „Swing Guitars“ beim Jazzclub Abensberg

Gipsy Swing, Csardas, Jazz und Valse Musette – das ist die Musik des Trios „Swing Guitars“ mit den beiden Gitarristen Roland Schrüfer und Ferry Bayerl sowie dem Bassisten Reinhold Graßl. Das Trio nimmt sein Publikum am Montag, 2. November, im Jazzclub Abensberg mit auf eine musikalische Reise von Frankreich nach Spanien – zu den „Wallfahrtsorten“ der Gipsymusik.

Abensberg. „Wandeln Sie mit ,Swing Guitars‘ auf den Straßen der Leidenschaft und Melancholie – und verlieben Sie sich in den Swing der Zigeunermusik. Ein Abend musikalischen Hochgenusses ist garantiert!“, lädt der Jazzclub Abensberg ein. Eleganz, Melancholie, Schwermut, Freude und Lebenslust – all das drückt die Musik des französischen Zigeunergitarristen Django Reinhardt aus, der in den 30er Jahren in Paris diese Musikrichtung entwickelte.

Das Trio mit Roland Schrüfer (Gitarre), Ferry Baierl (Gitarre) und Reinhold Graßl (Kontrabass) nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise von Frankreich nach Spanien – zu den „Wallfahrtsorten“ der Gipsymusik. Im brandneuen Konzertprogramm „Saitenstraßen 2020“ finden sich neben den Hits des europäischen Gipsy-Swing auch Eigenkompositionen und seltene musikalische Perlen der Szene. Es erwarten das Publikum elegante Musette-Melodien, ansteckende Latin-Rhythmen, treibender Swing bis hin zu Csardas und Django Reinhardt-Klassikern. Mit Leidenschaft und Spielfreude tauschen die Gitarristen ihre Rollen und wechseln zwischen Lead- und Rhythmusgitarre und bleiben dabei mit dem Kontrabass immer in perfekter Harmonie. Eine zeitlose, tief verwurzelte Musik, die emotional, lebendig und direkt mit dem Herzen verbunden ist.

Veranstaltungsort ist wie immer die Discothek Club Center Am Stadtplatz 2, in Abensberg. Beginn ist um 20.15 Uhr, der Eintritt kostet für Mitglieder, Schüler und Studenten 5 Euro, alle anderen zahlen 10 Euro. Eintrittskarten müssen über den Ticketshop auf der Homepage des Jazzclubs erworben werden. Nur Restkontingente können an der Abendkasse ab 19.10 Uhr am Veranstaltungstag erworben werden. Sie werden auf der Homepage unter Ticke-Shop ausgewiesen. Die allgemeingültigen Corona-Hygieneregeln (Abstand 1,5 Meter, Mund-Nasenschutz und so weiter …) müssen eingehalten werden. Der Jazzclub Abensberg kann keinen Mund-Nasenschutz zur Verfügung stellen kann. Gäste ohne Mund-Nasenschutz müssen leider abgewiesen werden, auch wenn sie ein gültiges und bezahltes Ticket vorweisen können!