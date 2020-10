Vortrag von Veronika Zimmermann Von der gebratenen Flamingozunge zum Sportwagen – Luxus damals und heute

Römische Weinkanne aus Eining. Foto: Archäologisches Museum der Stadt Kelheim

Luxus – was ist das überhaupt? Zu einem luxuriösen Lebensstil gehören in der heutigen Gesellschaft weite Reisen, große und schnelle Autos, das neueste Handy oder Tablet, teures Essen, ein großes Haus, am besten eine Villa mit Pool, etc. Doch wie hat sich unser Luxusverständnis überhaupt entwickelt? Verstehen wir immer noch das gleiche Leben als luxuriös wie die Römer?