Benefizveranstaltung Klassisches Orgelkonzert in der Franziskanerkirche Kelheim zugunsten des Fördervereins Orgelmuseum Kelheim

Foto: Egon Vellusig

Zu einer Benefizveranstaltung zugunsten des Fördervereins Orgelmuseum Franziskanerkirche Kelheim:e. V. am Samstag, 24. Oktober, um 16 Uhr, lädt die Frauen-Union Kelheim ein. Geboten wird ein klassisches Orgelkonzert zum Erntedank mit geistlicher Musik des 18. bis 20. Jahrhunderts in der Franziskanerkirche in Kelheim.