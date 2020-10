Second Hand Fummel, Fotos und Friseur – Kleiderladen „CarLa“ organisiert Brauttage

Da wartet noch ein Kleid auf seine neue Besitzerin: Brauttage beim Caritas-Kleiderladen „CarLa“ in Kelheim. Foto: Katharina Kapera-Krüger/Caritas Kelheim

70 Brautkleider samt Accessoires flatterten unverhofft in den Second-Hand-Laden der Caritas in Kelheim. Was tun war die Frage. Für Katharina Kapera-Krüger, die den Caritas-Kleiderladen anleitet, war das schnell beantwortet: Es muss ein besonderes Event dafür geben. Kurzerhand plante sie für Oktober insgesamt vier Samstage, an denen angehende Bräute, aber auch Interessierte, mit jeweils zwei Begleitpersonen durch die fulminanten und auch dezenten Roben stöbern können.