Archäologisches Museum Kinderführung in Kelheim – was passiert eigentlich nachts im Museum?

Foto: Archäologisches Museum Stadt Kelheim

Jedes Kind träumt einmal im Leben davon, zu sehen, was nachts im Museum passiert. Sogar ein Hollywood-Film hat sich schon genau mit dieser Frage befasst. Aber was passiert wirklich im Museum, wenn die Besucher das Gebäude verlassen und die Angestellten die Lichter ausgelöscht haben? Am Freitag, 23. Oktober, können die Kinder, geführt von Frank Späth, im Archäologischen Museum der Stadt Kelheim genau das herausfinden.