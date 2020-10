Besondere Führung Im Dunkeln auf Erkundungstour durchs Museum

Jedes Kind träumt einmal im Leben davon, zu sehen, was nachts im Museum passiert. Sogar ein Hollywood-Film hat sich schon genau mit dieser Frage befasst.

Kelheim. Aber was passiert wirklich im Museum, wenn die Besucher das Gebäude verlassen und die Angestellten die Lichter ausgelöscht haben? Am Freitag, 23. Oktober , können die Kinder von der ersten bis zur fünften Jahrgangsstufe zwischen 19.30 und 21 Uhr genau das herausfinden. Dreht sich das Skelett in der Steinzeit-Vitrine wirklich jede Nacht um oder ist das nur ein Mythos? Gerüstet mit Taschenlampen geistern die Kinder durch das Museum und erkunden selbst die dunkelsten Ecken der Ausstellungen. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Aufgrund der Hygienebestimmungen bittet das Museum um Anmeldung bis Donnerstag, 22. Oktober, unter der Telefonnummer 09441/ 10492. Während der Veranstaltung herrscht Maskenpflicht. Und: Bitte Taschenlampe mitbringen!