Anmeldung erforderlich Reparatur-Café Abensberg startet wieder

Reparatur-Café Abensberg startet wieder

Foto: Ingo Knott/Stadt Abensberg

Anfang März dieses Jahres trafen sich die ehrenamtlichen Reparatur-Begeisterten in Abensberg zuletzt zum gemeinsamen Reparieren. Dann kam Corona. Nachdem inzwischen mehrere Anfragen von Leuten eingingen, denen in der Phase von Home-Office und Kurzarbeit zu Hause die verstärkt genutzten Geräte kaputt gegangen sind, will das Reparatur-Café Abensberg wieder starten und zwar unter geänderten Bedingungen.