Keine leichte Unterhaltung Ausstellung „Erschüttert. Einschläge, die alles verändern“ in Abensberg

Fotojournalist Till Mayer. Foto: Ingo Knott/Stadt Abensberg

In die Ausstellung „Erschüttert. Einschläge, die alles ändern“ hat der Fotojournalist Till Mayer am Dienstagabend, 22. September, in der Galeria di Lonigo des Kultur- und Bildungszentrums Aventinum in Abensberg eingeführt.