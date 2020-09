Am 18. Oktober Mit Rücksicht und Neugier in die Kunstwerkstatt – Bezirk veranstaltet Aktionstag „Ateliers in Niederbayern“

Mit einfachen Pinseln entstehen ganze Bilderwelten. Neben dem handwerklichen Können und der künstlerischen Idee nimmt auch das Werkzeug eines Künstlers eine wichtige Rolle ein. Foto: Bäter/Bezirk Niederbayern

Im ganzen Raum sind bunte Farbtöpfe verteilt, Kunstmodelle und allerlei Werkstoffe beflügeln die Fantasie, während in der Scheune nebenan die Geräusche einer Motorsäge ertönen und ein Holzstamm sich Stück für Stück in eine figurale Skulptur verwandelt. Solche und ähnliche Szenen kann man beim Aktionstag „Ateliers in Niederbayern“ am Sonntag, 18. Oktober, erleben, wenn bildende Künstler zum Tag der offenen Tür in ihre Werkstätten einladen.