Weitere Aktionen in Planung „Gillamoos dahoam“ – Malwettbewerb für Kinder sucht die schönsten Bilder

Das zweite Weihnachten – für Kinder ist der Gillamoos in Abensberg das Höchste. Nur leider fällt er bekanntlich heuer aus. Aber ein bissl Gillamoos feiern, geht schon – und dabei dürfen natürlich auch die kleinen Gäste nicht zu kurz kommen.

Abensberg. Los geht es schon jetzt mit einem Malwettbewerb für Kinder bis 13 Jahre. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude und so sollen sich Kinder Gedanken machen, was ihnen am Gillamoos am besten gefällt und/oder was sie nächstes Jahr unbedingt wieder machen möchten. Das können sie dann in einem Bild festhalten – es sind alle Techniken erlaubt, der Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt. Das versüßt die lange Wartezeit doch wenigstens ein bisschen, oder?!

Es gibt tolle Preise zu gewinnen: Der erste Preis ist Gillamoos-Teddy von Steiff & Krügerl, der zweite und der dritte Preis sind je ein Gillamoos-Krügerl mit Gummibären und Pustefix.

Die fertigen Werke können einfach bis spätestens Gillamoos-Freitag in der Touristinfo im Herzogskasten, Dollingerstraße 18, 93326 Abensberg abgeben oder per Post zugeschickt werden.

Die „Gillamoos dahoam“-Organisatoren freuen sich auf viele Bilder!