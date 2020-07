Leader-Förderung Die Baumaßnahmen im historischen Zachhof schreiten trotz Corona-Krise gut voran

Es tut sich viel auf dem Zachhof, einem alten Blockbohlenhaus in Niederleierndorf, und das trotz der organisatorischen Herausforderungen während der Corona-Krise.

Langquaid. Nach langer Planungszeit und dem offiziellen Spatenstich im Herbst 2019 wird nun fest daran gearbeitet, das alte denkmalgeschützte Gebäude wieder mit Leben zu füllen und für Einheimische und Touristen einen attraktiven Ort inmitten des Labertals zu errichten. Die Vision: Unter dem Motto ,Gast und Kultur‘ soll in dem sanierten Bestandsgebäude ein Hofcafé entstehen, nebst einem Museum mit Exponaten der regionalen Geschichte und einem kleinen Veranstaltungsort. Außerdem sollen im nebenstehenden modernen Neubau Ferienwohnungen für Gäste angeboten werden.

Das alte Blockbohlenhaus ist eine kulturhistorische Besonderheit von überregionaler Bedeutung. Es wurde im Jahr 1596 erbaut, dessen Vorgängerbau wurde erstmals im Jahre 1393 urkundlich erwähnt. „Das Haus blickt auf eine sehr lange Geschichte zurück und hat die Krisen des 30-jährigen Krieges, des napoleonischen Krieges wie auch des ersten und zweiten Weltkrieges erlebt und überlebt“, so Bauherrin Götz, „wir wollen den Charme der alten Bausubstanz erhalten und mit der Sanierung und der Schaffung des Cafés das Gebäude für alle – ob Einheimische oder Gäste, jung oder alt - zugänglich machen“.

Inzwischen schreiten die konstruktiven Sanierungsarbeiten gut voran. „Wir haben hervorragende Handwerksfirmen bekommen, deren Handwerkskunst – nämlich alte Technik in neuem Glanz erscheinen zu lassen - uns sehr beeindruckt!“, erklärt Bauerherr Ulrich. Im Besonderen bedankt er sich beim Planungsbüros Lerzer aus Neumarkt, das die Generalplanung übernommen hat. Alle Fundamente des Hauses stehen jetzt wieder, der neue Bodenaufbau wird gerade vorbereitet. Zimmerer haben die Nordwand bereits saniert, welche durch Wassereinbrüche schwer geschädigt war. Auch der Firstbalken und weitere Balkenlagen mussten repariert und teilweise erneuert werden. In Vorbereitung befindet sich derzeit die Sanierung der Fenster, die durch einige neue Fenster ergänzt werden sollen. Beim nebenstehenden Neubau, einem modernen Holzständerbau, befindet sich bereits der Innenausbau in vollem Gange. „Hier hoffen wir, im Herbst bereits die ersten Feriengäste begrüßen zu können“, freut sich die Bauherrin. „Unsicherheiten in Corona-Zeiten sind durchaus gegeben, nichtsdestotrotz setzen wir auf den heimischen und naturnahen Tourismus und tun alles dafür, um diesen zu stärken“, ergänzt Florian Best, Geschäftsführer beim Tourismusverband im Landkreis Kelheim.

Das umfangreiche Projekt wird von mehreren Seiten unterstützt und gefördert. Bereits im Herbst 2019 erfolgten die Förderzusagen aus dem EU-Fördertopf Leader und der Wirtschaftsförderung der Regierung Niederbayern. „Mitten in der unsichersten Zeit des Lockdowns erreichte uns außerdem der positive Bescheid des Entschädigungsfonds des Bayerischen Wissenschaftsministeriums von Staatsminister Bernd Sibler. Dadurch sehen wir die Sanierung des Denkmalhauses in erheblichem Maße als gesichert an“, erläutert Herr Ulrich, der sich nochmals bei der Leader-Geschäftsstelle und beim Landschaftspflegeverband Kelheim VöF für die aufwändigen fördertechnischen Vorarbeiten bedankte. Weitere Unterstützung erfuhren die Bauherren durch die Zusammenarbeit mit dem bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, das in allen Fragen der Bauforschung zur Seite stand. Auch der Markt Langquaid zeigt sich begeistert von dem Unterfangen: „Ich halte die Revitalisierung des Zachhofs mit Café, Museum, Veranstaltungsort und Ferienwohnung für ein sehr gelungenes Konzept mit Vorbildcharakter. Durch das großartige Engagement der Bauherren Dr. Marie-Luise Götz und Alfred Ulrich, die mit viel Elan und Fleiß diesen historischen und bedeutenden Gebäudekomplex sanieren wird auch eine perfekte Verbindung zwischen historischer Bausubstanz und moderner Nutzung geschaffen. Für dieses Engagement bin ich sehr dankbar. Ich bin davon überzeugt, dass der Zachhof nach seiner Fertigstellung von Einheimischen und Gästen sehr gut angenommen wird“, so Bürgermeister Blascheck. Bis es soweit ist, gibt es aber noch Einiges zu tun. Die Eröffnung und Einweihung ist für Ende 2021 geplant.