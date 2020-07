Kultur Ausflug zur Burg Prunn – die Sommeraktionen starten wieder

Die Bayerische Schlösserverwaltung lädt in den kommenden Wochen zu mehreren Aktionen für Kinder und Erwachsene auf die Burg Prunn ein.

Riedenburg. Das vielfältige Angebot startet am Samstag, 11. Juli, mit einem kleinen Familientag. Dabei können Kinder von 11 bis 17 Uhr die prächtige Burg im Altmühltal – ausgerüstet mit einem Rätselblatt – auf eigene Faust erkunden. Beispielsweise müssen die kühnen Ritter und edlen Damen auf dem Forscherblatt ihr eigenes Wappen entwerfen und etliche spannende Fragen beantworten. Am Ende wartet eine Kreativ-Aufgabe rund um den eindrucksvollen Bergfried, die sich auch zu Hause umsetzen lässt.

Die Familienangebote der Bayerischen Schlösserverwaltung ersetzen die bislang angebotenen Familienführungen, die aufgrund der Corona-Pandemie und der notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen leider aktuell nicht möglich sind. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. Der Eintritt in die Schlösser und Burgen ist für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei; erwachsene Begleitpersonen zahlen lediglich den Eintritt für die Sehenswürdigkeit. In den kommenden Wochen finden weitere Aktionstage in Schloss Nymphenburg, auf der Cadolzburg, in Schloss Höchstädt, auf der Burg Burghausen sowie in weiteren Schlössern statt.

Angebote in den Sommerferien

Am 26. und 27. August 2020 gibt es für Kinder ein Ferienprogramm. „Ein Schatz auf Burg Prunn?“ heißt die Aktion mit Führung und Workshop am Mittwoch, 26. August. Kinder von vier bis sieben Jahre (mit Begleitperson) können von 14 bis 16 Uhr daran teilnehmen. „Wir erstürmen die Burg“ heißt es am Tag darauf, Donnerstag, 27. August, von 14 bis 17 Uhr. Kinder von sieben bis elf Jahren erfahren Spannendes über das Leben im Mittelalter auf Burg Prunn (mit Führung und Workshop). Beide Kinderführungen kosten fünf Euro. Teilnehmer achten bitte auf wetterfeste Kleidung. Es gelten die aktuellen Infektionsschutzrichtlinien (Maske, Mindestabstand). Der Treffpunkt ist jeweils die Burgkasse. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 09442/ 3323 an.

Literarischer Spaziergang rund um Burg Prunn

Christian Bergauer und Daniela Schwarzmeier laden am Freitag, 28. August um 14 Uhr zum 3. literarischer Spaziergang rund um Burg Prunn mit sommerlichen Texten, Kaffee und Gebäck. Unter dem Titel „In dem grünen Klee/sah ich die Holde gehn“ können maximal 15 Erwachsene an der zweistündigen Führung teilnehmen. In den Innenräumen besteht Maskenpflicht. Treffpunkt ist die Burgkasse. Die Führung kostet zwei Euro (plus Eintritt). Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 09442/ 3323 an.