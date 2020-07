Live-Musik auf dem Land Bezirk Niederbayern bietet mit Trailer-Bühne kompakte Lösung für Konzerte mit bis zu 200 Besuchern

Der Popularmusikbeauftragte des Bezirks Niederbayern, Sascha Jakob, legt ein Programm auf, um die heimische Rock und Pop-Szene wieder zu beleben. Durch die Möglichkeit, Freiluftveranstaltungen mit bis 200 Besuchern durchzuführen, bieten sich Chancen, kulturell wieder aktiv zu werden. Dennoch ist es vielen Veranstaltern nicht möglich, unter den neuen Bedingungen im Bereich Hygiene und Logistik rentabel zu wirtschaften.

Niederbayern. Hier setzt das Programm des Kulturreferates an: In Kooperation mit einem Unternehmen für Veranstaltungstechnik kommt eine sogenannte „Trailer-Bühne“ zum Einsatz. Die mobile Bühne befindet sich auf einem Anhänger, der aufgeklappt und mit Beleuchtungs- und Beschallungstechnik bestückt werden kann. So ist auch auf Dorf- oder Sportplätzen eine Konzertveranstaltung möglich, lediglich Strom wird benötigt. Die Kosten für die Technik und das dazugehörige Personal übernimmt das Kulturreferat ebenso wie eine Aufwandsentschädigung für die auftretenden Musiker.

Das Angebot richtet sich an potentielle interessierte Veranstalter vor Ort, die in ihrer Gemeinde etwas für die kulturelle Wiederbelebung tun möchten. Dies können ortsansässige Vereine wie die Landjugend oder Freiwillige Feuerwehr, Musikinitiativen oder auch Privatpersonen sein. Der logistische Aufwand für den durchführenden Veranstalter ist nicht zu unterschätzen, doch ein großer Teil der Kosten für die Technik und die Musiker wird übernommen.

Projektleiter Sascha Jakob und technischer Leiter Sven Bärwinkel stehen interessierten Veranstaltern gerne mit Rat und Tat zur Seite, was die Planung und Durchführung anbelangt. Das zu bespielende Areal sollte leicht abtrennbar sein, um die Beschränkung an Besuchern gewährleisten zu können, und über sanitäre Anlagen sowie Stromanschluss verfügen. Das Projekt richtet sich vor allem an Bands/Musiker mit eigenem Repertoire. Es soll die Amateurmusikerszene unterstützt werden, das Angebot richtet sich nicht an reine Tanz- und Unterhaltungsbands.

Als Zeitraum wird Mitte/Ende Juli bis Mitte September in Betracht gezogen. Potentielle Veranstalter können sich an Sascha Jakob (Projektleitung), per Mail an sascha.jakob@bezirk-niederbayern.de, oder Sven Bärwinkel (Technische Leitung), per Mail an sven@baerwinkel-strasser.de, wenden.