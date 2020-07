Anmeldung erforderlich Qi Gong im keltischen Herrenhof in Oberhofen

Foto: Andreas Hub

Am Freitag, 17. Juli, am Freitag, 28. August, und am Freitag, 25. September, jeweils von 19 bis 20 Uhr findet im eisenzeitlichen Gehöft Oberhofen in Riedenburg eine Qi-Gong-Stunde statt.