Malwettbewerb Tourismusverband Kelheim und Weißbierbrauerei Kuchlbauer freuen sich über Kunstwerke im Hundertwasser-Stil

Zum Malwettbewerb, den der Tourismusverband im Landkreis Kelheim e.V. in Kooperation mit der Brauerei zum Kuchlbauer aus Abensberg veranstaltet hat, wurden mehr als 300 Bilder eingesendet.

Landkreis Kelheim. „Wir freuen uns über die vielen Kunstwerke, die uns in den vergangenen Wochen erreicht haben. Die Kinder haben ihre Freizeit genutzt und bekannte Sehenswürdigkeiten des Landkreises Kelheim in neuem Licht erstrahlen lassen“, so Florian Best, Geschäftsführer des Tourismusverbands. Im Rahmen des Wettbewerbs waren Kinder zwischen vier und zwölf Jahren aufgerufen, verschiedene Bauwerke und Sehenswürdigkeiten in Bayerns Herzstück im Stil des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser zu gestalten. Dafür standen verschiedene Malvorlagen, unter anderem der Befreiungshalle, der Burg Prunn oder des Klosters Weltenburg am Donaudurchbruch, zur Verfügung.

Bei der Vorstandssitzung des Tourismusverbands im Landkreis Kelheim e.V. wurden nun die ersten drei Plätze aller drei Altersgruppen gekürt. Hans-Peter Rickinger, Leiter der Abteilung Tourismus der Brauerei zum Kuchlbauer, ist begeistert: „Sehr viele Kinder haben den unverwechselbaren Kunst-Stil Hundertwassers perfekt auf unsere regionalen Sehenswürdigkeiten übertragen. Die Auswahl der Gewinner-Bilder ist uns deshalb sehr schwer gefallen.“ Alle Kinder, die am Malwettbewerb teilgenommen haben, erhalten nun eine Urkunde.

Die 15 schönsten Bilder jeder Altersgruppe sind vom 1. bis zum 31. August in einer Sonderausstellung im Erdhügelhaus der Brauerei zum Kuchlbauer in Abensberg zu sehen (sofern es die gesetzlichen Corona-Bestimmungen zulassen). Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten von „Kuchlbauer‘s Bierwelt“ kostenlos besucht werden. Außerdem erhalten alle Gewinner und deren Familien Gutscheine für einen Besuch im „KunstHaus Abensberg“ auf dem Gelände der Brauerei, wo sie alles zum Leben und Wirken des Künstlers Friedensreich Hundertwasser erfahren. Die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten jeder Altersgruppe dürfen sich zudem über tolle Sachpreise freuen. Auch Landrat Martin Neumeyer freut sich über die Vielfalt der eingesendeten Bilder und resümiert: „Unser Malwettbewerb hat Kinder weit über die Landkreisgrenzen hinaus dazu inspiriert, sich mit unseren Sehenswürdigkeiten künstlerisch auseinanderzusetzen und diese vielleicht nun auch wieder mit ihren Familien zu besuchen.“

Alle 45 Gewinner-Bilder können im Internet unter www.tourismus-landkreis-kelheim.de bestaunt werden. Dort stehen nach wie vor auch die Malvorlagen zum Download bereit und können kreativ gestaltet werden.