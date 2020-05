Unter Auflagen Ein Stück Kultur kehrt zurück in den Alltag – Römisches Museum in Bad Gögging ab 19. Mai wieder geöffnet

Nach fast zweimonatiger Schließung öffnet das Römische Museum für Kur- und Badewesen in Bad Gögging unter Auflagen wieder seine Pforten. Zur Feier der „Wiedereröffnung“ ist der Eintritt in das Museum bis einschließlich Sonntag, 31. Mai, kostenlos.

Bad Gögging. Gute Neuigkeiten für alle Geschichtsinteressierten, Römerfans und Museumsliebhaber: Ab Dienstag, 19. Mai, steht das Römische Museum für Kur- und Badewesen in Bad Gögging seinen Besuchern wieder offen. Ab Dienstag bekommen diese dann wieder einen Einblick in Teile der Ausgrabungen des ältesten römischen Heilbades Bayerns und erfahren, wie und weshalb bereits die Römer das gesundheitsfördernde Schwefelwasser nutzten. Mit der Wiedereröffnung kehrt ein Stück Kultur in den Alltag zurück. Um das gebührend zu feiern, ist der Eintritt für die Besucher bis einschließlich Sonntag, 31. Mai, kostenfrei.

Natürlich gelten aber auch im Römischen Museum für Kur- und Badewesen in Bad Gögging besondere Regeln, um für die Besucher bestmögliche Hygiene und Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören das Tragen eines Mund-Nasenschutzes, 1,50 Meter Mindestabstand, die Desinfektion der Hände am Museumseingang sowie eine maximale Anzahl von zehn Besuchern, die sich gleichzeitig im Museum aufhalten dürfen.

Die Öffnungszeiten des Museums sind wie gewohnt Dienstag bis Samstag von 16 bis 17 Uhr und sonntags von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Weitere Informationen findet man im Internet unter www.bad-goegging.de.