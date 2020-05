Baldige Wiedereröffnung Landrat Martin Neumeyer besucht Befreiungshalle Kelheim

Kelheims Landrat Martin Neumeyer hat am Montag, 11. Mai, im Zuge der voraussichtlichen baldigen Wiederöffnung zum 30. Mai die Kelheimer Befreiungshalle besucht.

Kelheim. „Über die voraussichtliche baldige Wiederöffnung der Befreiungshalle Kelheim zum 30. Mai bin ich hocherfreut. Auch in Zeiten der Corona-Krise ist es wichtig, dass die Menschen unter Beachtung der Hygieneregeln wieder das tolle Kulturangebot in unserem Landkreis wieder wahrnehmen können“, so Landrat Martin Neumeyer.