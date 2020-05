Corona-Pandemie Das Schlossgartenfest in Abensberg wird auf 2021 verschoben

Die Vorbereitungen waren bereits in vollem Gange, die Vorfreude der Veranstalter war bereits kurz nach dem diesjährigen „Bledl Bladl“ ungehalten.

Abensberg. Corona war anfangs so weit weg, jetzt sei man mittendrin. „Leider müssen wir das Schlossgartenfest 2020 auf das Jahr 2021 verschieben. Leicht fällt den Abensberger JUler diese Entscheidung nicht, jedoch sieht es der Gesetzgeber so vor“, sagt Niklas Neumeyer, der Vorsitzende des Abensberger Verbands.

Das Traditionsfest wäre in diesem Jahr mit einer neuen Band an den Start gegangen – „dann eben im nächsten Jahr. Jetzt vormerken und eintragen: Schlossgartenfest 2021 am Samstag, 31. Juli 2021, ab 18 Uhr.“