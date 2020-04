Bezirk Niederbayern Künstlerwerkstätten gesucht – Anmeldung zum Aktionstag „Ateliers in Niederbayern“ möglich

Von rechts: Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich, Hubert Huber (BBK Niederbayern), Veronika Keglmaier (Projektleitung, Kulturreferat Bezirk Niederbayern), Stefan Bircheneder (BBK Niederbayern-Oberpfalz). Foto: Lang/Bezirk Niederbayern

Zu Besuch bei bildenden Künstlern: Bereits zum zwölften Mal veranstaltet das Kulturreferat des Bezirks Niederbayern in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern e. V. und Niederbayern-Oberpfalz e.V. die Aktion „Ateliers in Niederbayern“. Am Sonntag, 18. Oktober, öffnen professionelle bildende Künstler aus und in Niederbayern von 13 bis 18 Uhr ihre Werkstätten und Ateliers. Sie präsentieren ihren Arbeitsplatz und informieren aus erster Hand über ihr Schaffen.