Das Konzert der Klazz-Brothers „Beethoven meets Cuba“ muss wegen des Coronavirus vom 16.Mai auf den 13. Dezember verlegt werden. Dies geschieht im Einvernehmen mit dem Staatlichen Gesundheitsamt Kelheim. An oberster Stelle steht die Gesundheit und Sicherheit der Konzertbesucher.

Kelheim. Gelöste Konzertkarten behalten ihre Gültigkeit. Die Karten können auch zurückgegeben werden in der Tourist-Information der Stadt Kelheim am Ludwigsplatz 1 oder unter der Telefonnummer 09441/ 701234. Der Eintrittspreis wird jeweils erstattet.

Die anderen Konzerte am 12.September, Kammerkonzert in der Werkhalle der Kelheimer Naturstein GmbH und & Co KG in Essing und die Veranstaltung „Beethoven und die Freiheit“ am 18. Oktober in der Befreiungshalle, finden nach Plan statt.