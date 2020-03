„Frühlingsgefühle“ ausgesetzt Stadt Abensberg sagt Veranstaltungen ab

In der Stadt Abensberg wurde am Freitagvormittag, 13. März, entschieden, die von ihr verantworteten oder von ihr unterstützten Veranstaltungen, Kurse und Vorträge vorerst nicht stattfinden zu lassen.

Abensberg. So wird die Veranstaltungsreihe „Abensberger Frühlingsgefühle“ ausgesetzt. Programmplanerin Melanie Schmid von der Stadt Abensberg hat den betroffenen Künstlern bereits Bescheid gegeben. Die Reihe wird bis zum Donnerstag, 23. April, eingestellt. Auch die Veranstaltung an diesem Tag findet nicht statt. Leider muss auch das für den kommenden Sonntag, 15. März, vorgesehene Konzert im Rahmen des Abensberger Musiksonntags, organisiert von der Musikwerkstatt Abensberg, abgesagt werden. Des Weiteren müssen auch die beiden angesetzten szenischen Stadtführungen am 14. März und 15. März abgesagt werden. Die Volkshochschule Abensberg verfährt ähnlich: Laut Leiterin Katrin Koller-Ferch werden alle Angebote bis einschließlich 19. April ausgesetzt. Dies gilt auch für die Nebenstellen der vhs Abensberg, also die vhs in Bad Abbach und in Siegenburg.

Das Stadtmuseum Abensberg ist ab sofort an den Wochenenden geschlossen. Zusätzlich sind alle Veranstaltungen gestrichen. Das Stadtmuseum bleibt unter der Woche geöffnet, so Museumsleiterin Veronika Leikauf. Ob Veranstaltungen nachgeholt werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend geklärt. Wie bereits gemeldet, findet auch der Frühjahrsmarkt am Sonntag, 5. April, nicht statt.