Aufführungen im Herbst Theater am Bahnhof verschiebt die „Sascha-Falle“

Foto: Knott/Stadt Abensberg

Die Vorstandschaft des Theaters am Bahnhof Abensberg und Regisseurin Steffi Wildenhain haben am Mittwochabend, 11. März, beschlossen, die Aufführungen des neuen Stücks „Die Sascha-Falle“ abzusagen und in den Herbst zu verschieben.