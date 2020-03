Vernissage abgesagt Goldberg-Klinik plant Midissage der aktuellen Kunstausstellung

Seit dieser Woche sind in den Gängen der Goldberg-Klinik die Werke des in Rohr lebenden Künstlers und emeritierten Architekturprofessors Karlheinz Volland zu bewundern.

Kelheim. Nach 30-jähriger Tätigkeit als Architekt und Professor an der Fachhochschule München, vertiefte Karlheinz Volland ab 2002 seine in Studium und Beruf erarbeiteten Fähigkeiten in der darstellenden Kunst und spezialisierte sich auf Digitalart. Seitdem präsentierte er sein Werk in einer Vielzahl von Ausstellungen.

Aufgrund der aktuellen Situation muss die für Donnerstag, 12. März, geplante Vernissage zur Ausstellung „Retrospektive – Kunst ist Medicin ist Kunst“ des Künstlers in der Goldberg-Klinik leider abgesagt werden. Stattdessen wird für Mai 2020 eine „Midissage“ geplant.