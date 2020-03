Hallertauer Tourismustag Bustourismus soll im Hopfenland voran gebracht werden

Erfolgreich verlief der zweite Hallertauer Tourismustag im Hopfenmuseum in Wolnzach. Die Netzwerkveranstaltung stand ganz unter dem Motto „Miteinander vernetzt, gemeinsam erfolgreich“.

Wolnzach. Tourismusfachmann Michael Kurtze präsentierte in seinem Vortrag die Chancen des Bustourismus für die Hallertau. Das Interesse der Teilnehmer sich miteinander zu vernetzen und den Bustourismus in der Region zu stärken war groß. So wurde das Kooperationsprojekt „Hallertauer Busreisen“ ins Leben gerufen. Dieses bietet die Möglichkeit für eine enge Zusammenarbeit, um Busreiseunternehmen vielfältige Angebote für Gruppenreisen zu unterbreiten – denn nur gemeinsam mit vielen Hallertauer Akteuren ist das Hopfenland eine starke und attraktive Ausflugsregion.