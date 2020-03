Das Herz der Hallertau „Marktstrawanza“ präsentieren neue Führungen durch Au

Seit 2019 „strawanzen die Auer Marktführer mit ihren klassischen Führungen durch den Marktkern und konnten im letzten Jahr zahlreiche Menschen anlocken: 788 Besucher bei 50 Führungen.

Au in der Hallertau. Nun haben sich die 15 „Marktstrawanza“ für das kommende Jahr einige neue Führungen ausgedacht, etwa bei der Tour zu den „Geheimen Orten“.

In die Schlosskapelle geht es da, in die riesigen alten Eiskeller unter der alten Fasshalle und in die Gefängniszelle unter dem Rathaus. Die haben ein paar „Strawanza“ gerade authentisch ausgestattet. „Buchungen für eine Übernachtung nehmen wir gerne entgegen“, so Vereinsvorstand Alfred Bauer schmunzelnd. Selbst die Auer kennen diese Orte meist nicht und sind schon jetzt gespannt auf die Tour.

Die klassische Marktführung wird weiter angeboten, ergänzt wird das Programm mit einer Kinderführung und der Kirchenführung. Im Sommer gibt es zudem eine „Radtour um den Markt“, bei der um Au herum sehenswerte Aussichtspunkte angefahren werden. Ritsch Ermeier, bekannt von „Sauglockenläutn“ bietet nun auch in Au seine musikalische Führung an, natürlich genau auf den Ort zugeschnitten. Dazu führt er seine Gäste mit der Quetsche durch den Markt.

„Das Herz der Hallertau“ titelt der Flyer, den die „Strawanza“ vor dem Rathaus druckfrisch präsentierten. Übersichtlich informieren sie hier über ihre Touren. Die Flyer liegen ab sofort in allen örtlichen Geschäften aus. Weiter kann man sich unter www.auer-markt-strawanza.de über alle Termine informieren oder individuelle Terminanfragen stellen.

Ihr Tatendrang ist ungebremst, sie werden weitere Themenführungen erarbeiten und in den folgenden Jahren anbieten. Jetzt dürfen sich die Auer erst einmal durch sechs Themenführungen probieren und dabei ihre Heimat neu kennenlernen und erkunden.