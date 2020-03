Klavier trifft Saxophon Zwei aufstrebende Jazzmusiker begeistern mit spielerischer Leichtigkeit

„Klavier trifft Saxophon“ – unter diesem Motto haben sich mit dem Abensberger Saxophonisten Nico Graz und dem Pianisten Jan-Peter Itze zwei junge, aufstrebende Jazzmusiker zusammengefunden, die mit spielerischer Leichtigkeit Eigenkompositionen sowie eigens arrangierte bekannte Musikstücke verschiedener Genres dem Publikum zu Gehör bringen.

Abensberg. Am Montag, 16. März, tun sie das beim Jazzclub Abensberg in der Discothek Club Center in Abensberg. Ihr Zusammenspiel spiegelt die Freundschaft zwischen den beiden Musikern wider. Intensive Unisono-Passagen wechseln sich mit rhythmischen Akzenten ab, fragile Linien mit aufbrausenden Klangflächen. Die Soli unterliegen meist einer leichten Ironie, ohne an Dringlichkeit zu verlieren. Der natürliche Klang der beiden Instrumente wird durch pointierten Einsatz elektronischer Effekte, eines „Vocoders“ und des „Beatboxing“ erweitert. Die beiden erzählen, diskutieren, necken, lachen und sinnieren zusammen. Ihr Repertoire besteht sowohl aus Eigenkompositionen, als auch aus arrangierten Stücken verschiedener Genres.

Veranstaltungsort ist wie immer das Discothek Club Center, Am Stadtplatz 2, in Abensberg. Beginn ist wie immer um 20.15 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, für Mitglieder, Schüler, Studenten nur fünf Euro.