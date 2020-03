Jazzclub Abensberg Jörg Seidel Quartett – „Die andere Seite – eine Jazz-Hommage an Udo Jürgens“

Foto: Patrick Connor

Jazzsänger Jörg Seidel ist am Montag, 9. März, um 20.15 Uhr, mit seinem Quartett beim Jazzclub Abensberg mit seiner zweiten Hommage an Udo Jürgens zu sehen. Darin präsentiert er überwiegend gänzlich unbekannte Kompositionen von Udo Jürgens aus der Zeit von 1961 bis 1975, einer Phase, in der Jürgens anspruchsvolle und deutlich hörbar vom Jazz beeinflusste Titel komponiert hat.