Weltgästeführertag Führung im Archäologischen Museum in Kelheim

Das Motto des diesjährigen Weltgästeführertages am Sonntag, 16. Februar, lautet „Lieblingsorte“. Museumsleiter und Gästeführer Dr. Bernd Sorcan zeigt den Gästen seinen Lieblingsort „Stein-Bronze-Eisen. Die Archäologieausstellung im Kelheimer Museum“.

KELHEIM. In einer etwa eineinhalbstündigen Tour führt der Museumsleiter die Gäste auf den Spuren von Neandertalern, Kelten und Bajuwaren durch den historischen Herzogkasten. Er erzählt von dicken Knollennasen, langen Mauern und ägyptischen Göttern in Bayern. Beginn am 16. Februar ist um 10 Uhr, der Eintritt ist im Rahmen des Weltgästeführertages frei. Spenden werden erbeten. Diese werden zur Errichtung eines barrierefreien Stadtmodells für sehbehinderte Besucher Kelheims verwendet.