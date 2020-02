„Daddeldus Seemannsgarn“ Ringelnatz-Lesung im Aventinum Abensberg

Die Volkshochschule Abensberg präsentiert eine lustige Lesung mit Abensbergs Theatermacherin Angelika Süß am Mittwoch, 4. März. „Daddeldus Seemannsgarn“ von Joachim Ringelnatz gibt es von 19.30 bis 21 Uhr im Aventinum (Aventinussaal, erster Stock) zu erleben.

ABENSBERG. „Vorsicht, es wird schwarzhumorig“, sagt dazu Angelika Süß. Der deutsche Schriftsteller, Kabarettist und Maler Joachim Ringelnatz, schon als Schüler amtlich festgehalten als „Rüpel ersten Ranges“, hat ein von ständigen Sorgen geplagtes Leben geführt. Er wurde nur 51 Jahre alt, aber sein Vermächtnis bleibt bestehen – und es ist ein skurriler Kosmos, in dem sich Ringelnatz bewegte. Als Kabarettist hat Ringelnatz (der Name ist ein Pseudonym, Hans Gustav Bötticher war sein richtiger Name) den knurrigen Seemann Kuttel Daddeldu erfunden. Dessen „Seemannsgarn“ hätte ihm eine erfolgreiche Karriere bereiten können, doch die Nationalsozialisten malträtierten ihn mit Auftrittsverboten und Beschlagnahmungen. Er starb 1934 mittellos.