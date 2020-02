Am 17. Februar „Dixie Dogs“ kommen wieder in den Jazzclub Abensberg

Die „Dixie Dogs“ gehören mit ihrem authentischen New-Orleans-Jazz mittlerweile schon zum festen Programm des Jazzclubs Abensberg. Am Montag, 17. Februar, kommen sie nun wieder, um neben ihrem mitreißenden New-Orleans-Jazz auch mit Hintergrundinformationen zu den Anfängen des Jazz in New Orleans und den Musikern dieser Epoche einen tollen Jazzabend zu bereiten.

ABENSBERG. Für jeden Fan des Dixi-Jazz und des authentischen New-Orleans-Jazz ist dieses Konzert ein absolutes Muss! Wenn man den Namen der Band „Dixie Dogs“ hört und deren Slogan „Deep in the heart of Bavaria ist New Orleans näher als du denkst“ liest, ist man versucht anzunehmen, die Band bewegt sich musikalisch zwischen den Hot Dogs und Chris Barber. Aber mit dieser Einschätzung liegt man ziemlich daneben. Der europäisierte Dixieland-Stil der 60er Jahre wird zwar bei den meist in die Jahre gekommenen Dixie-Bands in Bayern immer noch bevorzugt, aber bei den „Dixie Dogs“ wird man ihn nur ansatzweise entdecken.

Die sieben Musiker aus der Mitte Bayerns haben sich in den New Orleans Jazz der ersten Tage bis hin zur Gegenwart verschrieben. Und das ist New Orleans pur! Mittlerweile sind die „Dixie Dogs“ fester Bestandteil im Kalender der Oldtime-Jazzfans. Seit 2011 touren die „Dogs“ durch Bayern und begeisterten im letzten Jahr bereits im Jazzclub Abensberg oder auch auf dem Bayerischen Jazzweekend in Regensburg. Mit ihrem aktuellen Programm „Mess around“ haben sie aktuelle Jazzgrößen wie Dr. John im Gepäck, um im nächsten Moment wieder zu den Ursprüngen des New Orleans Style wie King Oliver, Louis Armstrong oder zum „King of Jumping Swing“ Louis Prima zurückzukehren. Diesen Spagat beherrscht die Band und so ist ihr Bühnenauftritt ein Feuerwerk aus guter Laune, mitreißenden Soli und sehr interessanten Anekdoten aus den Jazzanfängen, die Bandleader Walter Eberl immer wieder einstreut.

Das Konzert findet wie immer in der Diskothek Club Center am Stadtplatz in Abensberg statt. Beginn ist um 20.15 Uhr. Eintritt kostet für Mitglieder, Schüler und Studenten fünf Euro, für alle anderen zehn Euro. Weitere Infos und Live-Mitschnitte findet man im Internet unter www.dixie-dogs.de.