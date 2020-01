Kartenvorverkauf im Pfarrheim Faschingsball der Kolpingsfamilie Au mit Maskenprämierung

Am Samstag, 1. Februar, darf in der Hopfenlandhalle wieder ausgelassen getanzt werden beim Faschingsball der Kolpingsfamilie. Die Band „Gin Phonic“, die aus dem Kulturprogramm schon einigen Auern bestens bekannt ist, sorgt für gute Stimmung und die vielen tollen, kreative Masken tragen mit dazu bei.

AU IN DER HALLERTAU Dabei gibt es wieder einige Höhepunkte auf dem Kolpingball: So tanzen neben der begehrten Narrhalla, der Garde und dem Prinzenpaar auf dem Ball auch die kleinster Auer, die „P´Auer Dancers“. Darauf dürfen sich die Gäste bereits freuen.

Auf dem Kolpingball gibt es auch einiges zu gewinnen: So werden die kreativsten Masken mit den besten Auer Torten prämiert oder auch das Titelbild für den Ball 2021 gesucht. Zu gewinnen gibt’s dabei zwei Freikarten. Verena Ehrenstraßer und Tom Ewerling haben im letzten Jahr gewonnen. Wer wird es dieses Jahr sein? Die Bewirtung und der Barbetrieb im Nebenraum ist in den bewährten Händen des „Tapferen Schneiderleins“ aus Hirnkirchen.

Karten gibt am Vorverkaufssonntag, 19. Januar 2020, von 10 bis 12 Uhr im katholischen Pfarrheim Au, an der Abendkasse oder im Vorfeld online unter www.kolping-au.de, unter der Telefonnummer 0170 / 2665145 oder per Mail an Fasching@Kolping-Au.de.