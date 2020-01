Konzert in der Stadtpfarrkirche Chorphilharmonie bringt Oratorium „Paulus“ zur Aufführung

(Foto: Berlinski, Chorphilharmonie)

Die Chorphilharmonie Regensburg führt am Samstag, 28. März 2020, um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Kelheim das Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy auf.