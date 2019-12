Weihnachtspause beendet T.G. Copperfield stellt im Jazzclub sein neues Album vor

(Foto: Ervin Novak Olimanagement)

Nach einer kurzen Weihnachtspause präsentiert am Montag, 13. Januar 2020 der Jazzclub Abensberg e.V. in der Discothek Club Center in Abensberg die weithin bekannte Blues-Rock-Band „T.G. Copperfield & The Electric Band“ mit dem Regensburger Blues-Rocker und Gitarristen Tilo George Copperfield, dem Bassisten Michael „Don Karlos“ Karl, mit Claus „Leslie“ Baker an Keys/Hammond und dem Abensberger Drummer Michael „Air“ Hofmann.