Kleidermarkt unterstützt Straßenkinder Großer Secondhand-Faschingsbasar in Au – Kostüme, Accessoires und mehr

(Foto: Kzenon/123rf.com)

Von Nürnberg bis Sonthofen und Neuburg am Inn, an 47 Standorten in Bayern werden in der Zeit von 10. Januar bis 7. Februar 2020 von der „Aktion Hoffnung“ aus Augsburg Faschingskleidermärkte reichhaltig bestückt. Am Freitag, 17. Januar 2020, von 15 bis 18 Uhr wird ein Stopp eingelegt in der Hopfenlandhalle Au, Josef-Eberwein-Straße 2, neben der Realschule in Au in der Hallertau.