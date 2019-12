Musik „moderner“ Komponisten Traditionelles „Konzert zum Neuen Jahr“ in St. Laurentius

(Foto: Reinhold Furtmeier)

Die Pfarrei St. Laurentius Neustadt an der Donau lädt auch im neuen Jahr wieder zum traditionellen „Konzert zum Neuen Jahr“ am Montag, 6. Januar 2020, um 16 Uhr in die Stadtpfarrkirche ein.