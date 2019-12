Geschichten rund um den Ursprung Szenische Weihnachtsführung „Weihnachtsbräuch‘ und Lichterglanz“

(Foto: Stadt Kelheim/ Alkofer)

Alljährlich verwandelt sich Kelheim zur Weihnachtszeit in die Stadt der 1.000 Christbäume. „Erleben Sie mit der Magd Luzia im Rahmen der szenischen Führung „Weihnachtsbräuch‘ und Lichterglanz“ die Altstadt im Lichterzauber. Sie und die Gästeführerin erzählen Ihnen Geschichten rund um den Ursprung des Weihnachtsfestes und weihen Sie in so manchen fast vergessenen Brauch aus dieser ganz besonderen Jahreszeit ein. Erfahren Sie nicht nur, woher die Tradition des Christbaums kommt, sondern auch wovor Sie sich in den Raunächten fürchten müssen“, so lädt die Stadt ein.