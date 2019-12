Für guten Zweck Partyband „Michael Jackts Net“ unterstützt die Nepalhilfe Beilngries

Die Partyband „Michael Jackts Net“ unterstützt die Nepalhilfe Beilngries. (Foto: Alexander Bauer)

Sie sind keine Unbekannten in der Beilngrieser Musikszene, die Partyband „Michael Jackts Net“. Den Freunden von Rock & Pop sind die aus Dietfurt und Regensburg stammenden Musikerinnen und Musiker nach diversen Open Air Veranstaltungen sicher ein Begriff. So etwa beim alljährlich stattfindenden „Raus mit euch!“ in der Innenstadt: Diesmal präsentieren sie sich aber „Indoor“ und das für einen guten Zweck. Sie unterstützen mit ihrem Auftritt am Samstag, 8. Februar 2020, 19.30 Uhr, im „Haus des Gastes“ in Beilngries die Nepalhilfe Beilngries.