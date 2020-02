Mit Konfetti, Schminke und Musik Große Rosenmontagsgaudi am Airport

Der Fasching am Airport steht dieses Jahr unter dem Motto „Berufe am Flughafen“. F.: FMG

Das Kostümmotto am Rosenmontag in diesem Jahr: „Berufe am Flughafen“ – Kinder im Kostüm fahren bei Airport-Touren kostenlos mit