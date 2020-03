Jetzt gilt‘s Luca und Ben haben ihr Ninjago-Lego-Bauwerk vollendet

Bis Mittwoch, 18. März, kann für die beiden Buben abgestimmt werden.

Plattling. Es ist vollbracht. Luca (7) und Ben (5) haben ihr Bauwerk aus Legosteinen vollendet. Von 12. bis 18. März läuft nun das Voting für die beiden Plattlinger Lego-Baumeister.

Wie berichtet (Wochenblatt vom 27. Januar), beteiligen sich die Brüder Luca und Ben gerade ein einer Legoland-Familienchallenge. In der ersten Runde lautete das Thema „Baut eure Wunschunterkunft für das Legoland Feriendorf“.

Luca und Ben bauten ein tolles Feuerwehrhotel. „Wir haben es eingereicht und sind damit in die nächste Runde gekommen“, so Yvonne Gegenfurtner, die Mama der beiden Lego-Baumeister. Die Legoland-Familienchallenge geht also für sie weiter. Sie sind unter den 20 Teams, die in die Finalrunde einziehen. Vier Kilogramm Lego-Steine und eine Bauplatte haben sie bereits zugeschickt bekommen. Aus den Steinen sollte das nächste Bauwerk entstehen. Die Aufgabe lautete, ein Ninjago-Abenteuer aus Lego-Steinen zu bauen.

Auch dieses Bauwerk ist nun vollendet und bereits eingereicht worden. Rechts ist das Kloster der Ninjas zu sehen, in dem alle Guten wohnen. Davor haben sie eine gemütliche Sitzecke. Einer trainiert gerade auf de Kreisel. Und für Übungszwecke haben die Ninjas auf der rechten Seite noch eine Zielscheibe.

Oben auf dem Dach ist der Landeplatz für den Düsenjet. Links befindet sich der Vulkan, in dem der Bösewicht Garmadon wohnt. „Wie es sich gehört, fließt beim Vulkan auch Lava und ein Wasserfall“, weiß Mama Yvonne Gegenfurtner. „Die Jungs sind mächtig stolz!“

Von Donnerstag bis Mittwoch, 12. bis 18. März, stehen auf der Legoland-Website unter www.legoland.de/voting die neuen Ninjago Bauwerke zur Abstimmung bereit. Luca und Ben sind Foto 03 und Team 112.

Die fünf Bauwerke mit den meisten Stimmen gewinnen einen exklusiven Familienaufenthalt im Legoland Pirateninsel Hotel inklusive Eintritt in den Park und ein spannendes Modellbauer Meet & Greet.