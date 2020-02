Freie Christengemeinde Konzert von Mirko Santocono in Bad Reichenhall

Die Freie Christengemeinde in Bad Reichenhall lädt herzlich zum Konzert ein.

Bad Reichenhall. Am Samstag, den 15. Februar 2020 um 19: Uhr findet ein Konzert von Mirko Santocono in der Freien Christengemeinde, in Bad Reichenhall, in der Tiroler Straße 2 b statt. Der Eintritt ist frei, und der Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Der Künstler aus dem Westerwald ist ein Poet. Mit einer Gitarre, seiner Stimme und seinen inspirierenden Texten über alle Bereiche des Lebens, berührt er die Herzen der Zuhörerinnen und der Zuhörer. „ Meine Zukunft ist anders“, so heißt seine CD.