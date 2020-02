Mit Bus-Shuttle Winterparty auf dem Silberberg

Warme und kalte Getränke gibt es an „Herberts Bar“. Foto: Bodenmais Tourismus

Party mit grandioser Aussicht: Am Samstag, 8. Februar, findet von 16 bis etwa 21 Uhr eine Winterparty auf der Mittelstation des Silberbergs in Bodenmais statt.

BODENMAIS. Für Feierstimmung sorgen werden Stefan „Suk“ Sagerer, Stefan Vogl und Roland Maik von der Bodenmaiser Partyband „Out of Bayern“. Warme und kalte Getränke gibt es an „Herberts Bar“ – herrlicher Blick über Bodenmais und das Zellertal inklusive. Speisen für den kleinen und großen Hunger werden in der „Bergmannschänke“ auf der Mittelstation serviert.



Von 19.30 bis 21 Uhr wird ein Bus-Shuttle vom Rathaus/Tourist-Info zur Silberberg-Talstation angeboten.